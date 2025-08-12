Un incendio forestal afecta a una zona de difícil acceso entre Amer y Susqueda (Girona)

Imagen del fuego entre Amer y Susqueda (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal afecta este martes por la noche a una zona de difícil acceso situada encima del Torrent del Palou, entre los municipios de Amer y Susqueda (Girona).

Los Bombers de la Generalitat han recibido aviso alrededor de las 20.26 horas y sobre las 22.30 hay 15 dotaciones, entre ellas el Grupo de Actuación Forestal (Graf), luchando contra el fugo, explican en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

En estos momentos el incendio consta de 3 focos activos que, según indican los bomberos, queman con baja intensidad.