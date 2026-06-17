El incendio de Talavera (Lleida) confina los municipios de Pallerols y Ribera d'Ondara y otros 2 núcleos

Imagen del incendio de Talavera (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

Afecta a una superficie aproximada de unas 30 hectáreas de terreno agrícola LLEIDA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de vegetación agrícola iniciado este miércoles en Talavera (Lleida) a las 18.22 horas obliga a confinar a la población de los municipios de Pallerols y Ribera d'Ondara y los núcleos de Briançó y els Hostalets (Lleida), ha informado Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Protecció Civil ha enviado una alerta a los móviles en esta zona ante este incendio en el que los Bombers de la Generalitat trabajan "intensamente" con 59 dotaciones (46 terrestres y 13 aéreas) y más de 200 efectivos, han informado también vía 'X'.

Los bomberos concentran los esfuerzos en el flanco izquierdo del fuego que presenta mayor potencial de afectación y el fuego continúa activo.

Agents Rurals ha detallado que este incendio afecta a una superficie aproximada de unas 30 hectáreas de terreno agrícola, según datos provisionales.

Además, el Servei Català de Trànsit pide precaución en la circulación en la A-2 entre Jorba y Cervera (Lleida) en ambos sentidos por este incendio y recomiendan una ruta alternativa por la AP-2.