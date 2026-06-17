El incendio Talavera (Lleida) continúa activo pero evoluciona "favorablemente"

Imagen del incendio de este miércoles en Talavera (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de vegetación agrícola que se ha iniciado este miércoles por la tarde en Talavera (Lleida) continúa activo pero las tareas de extinción evolucionan "favorablemente", según han informado los Bombers de la Generalitat en un apunte en 'X'.

Los bomberos continúan trabajando con 48 dotaciones terrestres, 12 medios aéreos que han hecho descargas antes de la puesta de sol y más de 200 efectivos en el terreno, y han informado que dos tercios del flanco derecho y el flanco izquierdo del fuego están estabilizados, mientras que también han detenido la propagación hacia la cabeza del incendio.

Este incendio ha obligado a confinar a la población de los municipios de Pallerols y Ribera d'Ondara y los núcleos de Briançó y els Hostalets (Lleida), donde Protecció Civil ha enviado alertas a los móviles alertando a la población.