El incendio en Tiana (Barcelona) quema unas 38 hectáreas hasta las 14.45

Helicóptero durante un incendio forestal - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio entre Tiana y Montgat (Barcelona) ha afectado este viernes a unas 38 hectáreas hasta las 14.45, según datos provisionales de Agents Rurals.

En un mensaje en X recogido por Europa Press, ha explicado que la principal hipótesis de la causa apunta a "una posible intencionalidad".

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre presuntamente relacionado con el origen del incendio, que presentaba distintos focos.