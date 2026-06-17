Un incendio de vegetación agrícola en Talavera (Lleida) obliga a confinar dos municipios

Imagen del incendio en Talavera (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación agrícola en Talavera (Lleida) ha obligado a Protecció Civil de la Generalitat a enviar una alerta a los móviles de los habitantes de Pallerols y Ribera d'Ondara (Lleida) ordenando el confinamiento de los ciudadanos en sus casas y pidiendo que cierren puertas y ventanas, ha informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El fuego ha empezado a las 18.22 horas de este miércoles y los Bombers de la Generalitat trabajan con 41 dotaciones, 33 de ellas terrestres y 8 medios aéreos.

El incendio quema campos de cereales sin segar y los bomberos trabajan con maquinaria pesada en la cola y el flanco izquierdo, mientras que están haciendo descargas en el flanco derecho y la cabeza, donde el fuego está empujado por el viento de marinada.