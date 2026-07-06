Un incendio en Vilademuls (Girona) activa 14 dotaciones y complica el tráfico en la AP-7 y N-II

Complicaciones en la AP-7 por un incendio en Vilademuls (Girona) - TRÀNSIT

GIRONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han activado 14 dotaciones (11 terrestres y 3 aéreas) por un incendio en Vilademuls (Girona) este lunes a mediodía, que está generando complicaciones en la AP-7, con un carril cortado y retenciones hacia Barcelona, y en la N-II, cortada totalmente.

El incendio de vegetación ha empezado sobre las 14.30 horas en un arcén de la carretera N-II, concretamente entre los kilómetros 731 y 732.

La AP-7 ha llegado a estar cortada durante unos minutos, pero progresivamente ha ido abriendo sus carriles hasta tener solo uno de ellos cerrado, si bien un vehículo averiado en el arcén también ha complicado la fluidez del tráfico.