Una incidencia obliga a cortar la R11 y la RG1 de Rodalies entre Llançà y Portbou (Girona)

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia de Barcelona, donde opera Rodalies - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en las instalaciones ha obligado a cortar la circulación de trenes de Rodalies de las líneas R11 y RG1 entre las estaciones de Llançà y Portbou (Girona) desde este martes a las 8.09 horas.

Se ha establecido servicio alternativo por carretera entre Figueres y Portbou (Girona), ha informado Rodalies en un comunicado.

Han señalado que técnicos de Adif están trabajando para resolver la incidencia.