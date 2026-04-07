Una incidencia obliga a cortar la R11 y la RG1 de Rodalies entre Llançà y Portbou (Girona)

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia de Barcelona, donde opera Rodalies
Archivo - Varios trenes en la estación de Francia de Barcelona, donde opera Rodalies - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 7 abril 2026 8:17
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GIRONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en las instalaciones ha obligado a cortar la circulación de trenes de Rodalies de las líneas R11 y RG1 entre las estaciones de Llançà y Portbou (Girona) desde este martes a las 8.09 horas.

Se ha establecido servicio alternativo por carretera entre Figueres y Portbou (Girona), ha informado Rodalies en un comunicado.

Han señalado que técnicos de Adif están trabajando para resolver la incidencia.

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