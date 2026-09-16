Incidencias en las carreteras, en Rodalies y el Metro por las lluvias en el área de Barcelona

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
El episodio de fuertes lluvias este miércoles en Catalunya está provocando varias incidencias en la red viaria en el área de Barcelona principalmente, y afectaciones al servicio de Rodalies y de Metro.
En la red viaria, la B-20 está cortada a la altura de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y los Bombers de Barcelona y la Guàrdia Urbana de Barcelona trabajan en el lugar, informa Ayuntamiento de Barcelona en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
También hay lentitud en la C-58 entre Ripollet y Barcelona y en la C-33 entre la Llagosta y Barcelona por la lluvia.
En la red ferroviaria, la circulación está interrumpida entre las estaciones de Fabra i Puig y Montcada Bifurcació "por las condiciones meteorológicas adversas", informa Rodalies en 'X'.
Informan también de que pueden haber retrasos en prácticamente todas las líneas de la red de Rodalies de Catalunya superiores a 20 minutos de media por las lluvias.
Además, ha habido incidencias en la red de Metro: en la L1 está cerrada por acumulación de agua la estación de Trinitat Vella y se han reabierto parte de las estaciones de Sant Andreu y Fabra i Puig; en la L4 hay servicio parcial entre La Pau i Verdaguer; y en la L11 el vestíbulo secundario de la estación Torre Baró-Vallbona está cerrado y hay servicio parcial entre Trinitat Nova y Ciutat Meridiana.
La tormenta ha generado también incidencias en el suministro eléctrico: en la ciudad de Barcelona ha afectado a 7.696 abonados, una afectación que se ha reducido a 570 abonados a las 21.20 horas, informa Protecció Civil en 'X'.
644 LLAMADAS
El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 644 llamadas por 445 incidentes relacionados con el episodio de lluvias que ha afectado a Catalunya este miércoles, 399 de las cuales en la ciudad de Barcelona.
Por comarcas, el Barcelonès ha recibido 486 llamadas, el Vallès Occidental 43, el Gironès 35, el Maresme 17 y el Vallès Oriental 14, ha informado el 112 en un mensaje en 'X' de Europa Press.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso por tiempo violento a nivel 6 de 6 en las comarcas del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès y el Alt Penedès.