El índice de confianza empresarial de Catalunya aumenta un 0,2% interanual en el primer trimestre

Archivo - Índice de confianza empresarial de Catalunya. - IDESCAT - Archivo

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El índice de confianza empresarial de Catalunya ha aumentado un 0,2% en el primer trimestre de este año 2026, comparado con el mismo periodo del año pasado, informa el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) este miércoles.

Por sectores, la confianza ha mejorado en un 2,3% en el comercio, un 1,8% en la construcción y un 0,5% en el resto de servicios, y se ha reducido en un 3,2% en la hostelería y el transporte, y en un 0,8% en la industria.

Comparado con el trimestre anterior, el índice ha mejorado un 0,8% respecto al anterior, con mejoras en el comercio (+1,9%), la construcción (+1,4%), el resto de servicios (+1,1%) y la industria (+0,1%), y un retroceso del 1,1% en hostería y transporte.

Las empresas de entre 10 y 49 trabajadores son las que han registrado una mayor mejora sobre el anterior trimestre, con un 2,1% más, seguidas de las de más de 200 (+1,5%) y las de entre 50 y 199 (+0,5%), mientras que las de menos de diez trabajadores la han bajado en un 1,2% y las de más de 1.000, un 0,2%.

Por demarcaciones, la Cámara de Barcelona registra una mejora del 1,3%, el resto de cámaras de Barcelona, del 1,2%, y la Cámara de Lleida, del 0,9%, mientras que las cámaras de Tarragona bajaron un 0,4% y las de Girona del 0,2%.