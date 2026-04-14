El índice de confianza empresarial de Catalunya baja un 1,7% en el segundo trimestre de 2026

Evolución del índice de confianza empresarial de Catalunya - IDESCAT

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El índice de confianza empresarial de Catalunya ha bajado un 1,7% en el segundo trimestre de este año, respecto al primer trimestre de 2026, informa el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) este martes en un comunicado.

Por sectores, la confianza ha disminuido en un 4,1% en la construcción, un 3,7% en el comercio y un 2,8% en la industria, mientras que en la hostelería y el transporte la reducción ha sido del 0,8% y el resto de servicios se mantienen estables, respecto el trimestre anterior.

Respecto el mismo periodo del año anterior, el índice ha bajado un 1,6% interanual y, por sectores, la hostelería y el transporte han sido los sectores que más han disminuido (-4,5%), seguido de la industria (-3,7%), la construcción (-1,6%) y el comercio (-1,5%), frente a la ligera mejora del resto de servicios (+0,3%).

Las empresas de entre 10 y 49 trabajadores son las que han registrado una mayor caída sobre el anterior trimestre, con un 3,3% menos, seguidas de las de menos de diez trabajadores y las de entre 200 y 999 (-1,6 en ambos casos), mientras que las de más de 1.000 trabajadores y las de 50 a 199 han bajado un 0,5% y un 0,3%.

Por demarcaciones camerales, las cámaras de Tarragona son las únicas que registran una mejora respecto el trimestre anterior, del 0,6%, ya que la confianza del resto de cámaras de Barcelona bajan un 3,5%, las de Girona un 3,0%, la Cámara de Barcelona un 1,2% y las de Lleida un 1,1%.