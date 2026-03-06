Indra fortalece su colaboración en IA gobernada y conectividad con Goiás (Brasil)

Indra en el MWC - INDRA

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Indra ha fortalecido su colaboración con el Estado de Goiás (Brasil) en inteligencia artificial (IA) gobernada y conectividad, tras recibir la visita del secretario general del Gobierno de la región, Adriano da Rocha, en su estand del Mobile World Congress.

El encuentro ha tenido lugar en el MWC, que se ha celebrado en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona entre el lunes y el jueves, y ha reunido a 105.000 personas.

Da Rocha visitó la sala inmersiva dedicada a IndraMind y pudo comprobar "cómo la inteligencia soberana se aplica a la gestión de operaciones críticas", incluidas aquellas que son responsabilidad de la Administración.

Esta solución permite integrar datos, sistemas, plataformas autónomas y misiones críticas bajo un enfoque seguro, explicable y responsable.

La directora de Indra en Catalunya, Anna Orti, ha destacado que "la modernización de la Administración pública requiere un enfoque integral" que contemple la gestión del dato, el gobierno de la IA y la conectividad para operar con seguridad en tiempo real.