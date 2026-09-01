Indra y Gutmar firman un acuerdo para fabricar componentes críticos para la defensa en Catalunya

Imagen de la firma del acuerdo. - INDRA GROUP

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Indra Group y Gutmar han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la industrialización y fabricación de componentes críticos para el sector de la defensa en Catalunya, informa la multinacional de defensa y digitalización avanzada en un comunicado este martes.

El acuerdo contempla diferentes líneas de colaboración entre ambas empresas, la propia fabricación de componentes de alta precisión, el uso del proceso de fabricación mecanizado CNC en piezas críticas para sistemas terrestres, navales y aeroespaciales y la construcción de estructuras mecánicas para radares, sensores y sistemas electrónicos.

También prevé la integración y el ensamblaje de subconjuntos electromecánicos, el desarrollo de prototipos y demostradores tecnológicos y la fabricación de grandes estructuras mecanosoldadas e hidráulicas.

El delegado territorial de Indra Group en Catalunya, Enric Blasco, ha puesto la alianza con Gutmar como un ejemplo para conseguir aumentar el peso de las capacidades industriales de Catalunya en sus programas estratégicos.

"La alianza con Gutmar refleja claramente este modelo: identificar empresas con conocimiento, experiencia y capacidad de ejecución, conectarlas con nuestros proyectos y generar nuevas oportunidades de crecimiento para el conjunto del ecosistema industrial catalán", ha detallado.

Recientemente, Indra Group firmó un acuerdo similar con Bold Technology, la compañía catalana especializada en sistemas avanzados de almacenamiento de energía, baterías de alto rendimiento, sistemas de gestión de baterías (BMS) y soluciones inteligentes de gestión energética basadas en inteligencia artificial.

Por su parte, el presidente de Gutmar, Joan Martorell, ha explicado que la empresa puede aportar "experiencia, tecnología y una elevada capacidad de adaptación en todas las fases del proceso", y los ceo, Miguel Camino y Álvaro Horstmann, han destacado que multiplicará las oportunidades para el tejido industrial de Catalunya.