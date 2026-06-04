La industria farmacéutica reúne a líderes del sector para analizar oportunidades profesionales

Jornada de la industria farmacéutica en Barcelona - CESIF

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La industria farmacéutica ha reunido en Barcelona a los líderes del sector en unas jornadas, organizadas por la escuela de negocios Cesif y la consultora internacional de recursos humanos Grafton Recruitment, para analizar las oportunidades profesionales, competencias y perfiles que demandará la industria en los próximos años.

En un comunicado este jueves, los organizadores han explicado que la jornada contó con expertos de AstraZeneca, Bayer, ISDIN, Esteve, Ipsen, Chiesi, Leo Pharma, Accord Healthcare, Palex, Mesoestetic, PRIM y ZOLL Medical, que compartieron la visión de sus compañías sobre talento, liderazgo y evolución del sector.

Este encuentro, celebrado en Casa ISDIN de Barcelona, permitió a estudiantes y jóvenes profesionales conocer las tendencias del mercado laboral farmacéutico, como la inteligencia artificial, la demanda de perfiles multidisciplinares y la evolución de los modelos de liderazgo.

En las mesas redondas, los expertos abordaron las principales vías de acceso a la industria farmacéutica y las nuevas exigencias en materia de talento, y coincidieron en que se valora "cada vez más la capacidad de aprendizaje, la adaptación al cambio y las habilidades interpersonales".

ADAPTARSE A LOS CAMBIOS

Los participantes de la jornada también destacaron la "necesidad de liderazgos capaces de gestionar la transformación y adaptarse a los cambios que está experimentando la industria", y destacaron la importancia de atraer y desarrollar el talento.

El encuentro puso de relieve que los sectores farmacéutico, biotecnológico, MedTech y diagnóstico ofrecen "importantes oportunidades de desarrollo profesional para perfiles procedentes de ámbitos científicos, sanitarios, tecnológicos y de negocio".

En un contexto marcado por la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los expertos aseguraron que "las compañías demandan profesionales capaces de combinar conocimiento técnico, competencias digitales y habilidades de comunicación y liderazgo".

Por lo que consideran que la formación especializada supone "una palanca para facilitar el acceso a la industria" y acompañar el desarrollo profesional de las nuevas generaciones.