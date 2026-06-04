Infinite Orbits y Open Cosmos reforzarán la capacidad espacial europea con el proyecto 'Tom y Jerry'

Proyecto 'Tom y Jerry' - OPEN COSMOS

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Infinite Orbits, empresa dedicada a servicios en órbita y operaciones de encuentro y proximidad (RPO), y Open Cosmos, compañía que ofrece misiones satelitales integrales e infraestructura espacial operativa a nivel mundial, han anunciado su colaboración en una nueva misión denominada 'Tom y Jerry' que "reforzará las capacidades espaciales europeas".

Impulsada por Infinite Orbits, esta iniciativa tiene como objetivo potenciar las capacidades de inspección autónoma y de conciencia situacional espacial (SSA) operativa, informan ambas empresas en un comunicado este jueves.

El proyecto, que aúna dos plataformas espaciales complementarias en órbita terrestre baja (LEO) y al que se le ha dado el apodo de 'Tom y Jerry' por su inspiración en la mítica pareja de dibujos animados, estará formado por dos satélites: 'Tom', el más grande, y 'Jerry', el más pequeño, que colaborarán para demostrar maniobras de proximidad, inspecciones autónomas y operaciones de acercamiento en el espacio.

La misión contribuirá a la validación de tecnologías fundamentales para el futuro de los servicios orbitales, la inspección y el conocimiento de la situación espacial (SSA), lo que permitirá al satélite 'Tom' acercarse de forma segura a 'Jerry', inspeccionarlo y captar imágenes de cerca sin llegar a capturarlo.

Esta colaboración con Open Cosmos "refleja la estrategia general de Infinite Orbits de ampliar la experiencia operativa ya demostrada en órbita geoestacionaria (GEO) a futuras misiones de inspección y mantenimiento en órbita terrestre baja (LEO)", informan los responsables del proyecto.

A medida que las capacidades de mantenimiento en órbita siguen evolucionando, "la misión supone un paso importante hacia la validación de futuras arquitecturas de inspección, prolongación de la vida útil y mantenimiento operativo en múltiples entornos orbitales".

La iniciativa conjunta combinará la capacidad de Open Cosmos para gestionar misiones satelitales de forma integral, desde el diseño y la fabricación hasta su despliegue, incluyendo la integración de avanzados sistemas de Conciencia Situacional Espacial (SSA), con la experiencia de Infinite Orbits en tecnologías de encuentro autónomo y mantenimiento en órbita.

Así, Open Cosmos se encargará de diseñar, construir y entregar la infraestructura del programa, lo que incluye la fabricación de los satélites y la integración de la solución RPO basada en visión de IO, así como los subsistemas de inspección y de conciencia situacional espacial (SSA).

RESILIENCIA

Previsto para mediados de 2027, el programa tiene como objetivo "contribuir al rápido despliegue de la próxima generación de operaciones espaciales europeas resilientes, soberanas, rentables y autónomas".

Esta misión "refleja el creciente interés de Europa por la infraestructura operativa soberana, la resiliencia orbital y las capacidades autónomas en órbita".