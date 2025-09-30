Un informe de expertos de la Unesco aboga por un modelo de IA abierto y descentralizado

Vista general de la primera jornada de la conferencia Mondiacult, en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), a 29 de septiembre de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

Presentado en el Mondiacult de Barcelona

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un informe de expertos independientes convocados por la Unesco ha abogado por fomentar un modelo de inteligencia artificial (IA), abierto, transparente y descentralizado para evitar que se convierta en un instrumento de homogeneización y control.

El informe 'Inteligencia Artificial y Cultura', presentado este martes en el Mondiacult que se celebra en Barcelona, señala que la IA se está convirtiendo en una fuerza decisiva para moldear la visibilidad cultural, el discurso público y la diversidad de voces en la esfera digital.

Sostiene que la IA puede fortalecer los ecosistemas creativos y la participación cultural, pero también "silenciar narrativas alternativas y reforzar las asimetrías estructurales", por lo que la protección de la soberanía cultural no puede depender solo de medidas legales, sino también tiene que estar integrada en la gobernanza de las propias infraestructuras digitales.

Los expertos advierten de que unas arquitecturas de IA centralizadas pueden reducir el abanico de expresión cultural y marginar los sistemas de conocimiento menos dominantes, por lo que son necesarios unos sistemas de IA "transparentes, inclusivos y democráticamente responsables".

El informe expone cinco prioridades para garantizar la sostenibilidad cultural en la era digital: fomentar modelos de IA abiertos y descentralizados; construir 'data commons' regionales y nacionales; exigir transparencia algorítmica y divulgar datos de entrenamiento; invertir en la innovación local, y reforzar la colaboración internacional para unos estándares culturales de IA.

Los expertos afirman que la IA requiere una inversión por parte de actores privados, cuyas contribuciones deben ser protegidas, pero que se deben diseñar sistemas que salvaguarden la soberanía cultural, empoderen a las comunidades y promuevan la diversidad.

CULTURA PARA LA PAZ

La jornada de este martes del Mondiacult también ha presentado el informe de un grupo de expertos independientes que ha explorado el potencial estratégico de la cultura como herramienta de paz "inclusiva, dialogante y transformadora".

El informe 'Culture for peace' señala que la cultura puede ser una herramienta para la paz, pero que "sigue siendo vulnerable a problemas complejos que requieren un compromiso sostenido y una colaboración ética".