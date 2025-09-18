El ingeniero Luis Ubalde liderará la oficina técnica para coordinar las obras de Rodalies

El ingeniero de caminos Luis Ubalde dialogando con la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco - EUROPA PRESS

Estará formada por 10 miembros y se pondrá en marcha en octubre

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero de caminos, canales y puertos, Luis Ubalde, liderará la Oficina Técnica del Plan de Rodalies de Catalunya creada por la Generalitat, Adif y Renfe para coordinar las obras de Rodalies, que está previsto que se ponga en marcha a partir de octubre.

Se trata de un mecanismo compuesto por 10 miembros y creado en el contexto de múltiples obras e incidencias que afectan a la calidad del servicio y que se encargará del seguimiento de las actuaciones en ejecución y la detección de necesidades de la red.

Doctor por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Ubalde trabaja desde 2005 con Adif, a través de la empresa pública de ingeniería Ineco, y recientemente ha coordinado las obras en la estación de La Sagrera.

"Esta oficina nos permitirá anticiparnos a problemas. Los usuarios de Rodalies nos exigen resultados porque el servicio no es el que necesitamos y no faltarán el esfuerzo e inversión de las administraciones", ha destacado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque.

Por su parte, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, ha dicho que la elección de Ubalde ha sido "un consenso con la Generalitat" y ha hecho autocrítica sobre el estado de la red ferroviaria en Catalunya: "Tenemos mucho que mejorar, pero con nuestro esfuerzo inversor, se verán cambios en un plazo razonable", ha asegurado.

FUNCIONES

La oficina se encargará especialmente del seguimiento técnico de las obras en ejecución de la red de Rodalies, incluyendo la elaboración de un inventario de obras en curso, un seguimiento de las que se pongan en marcha, la identificación de riesgos y el seguimiento de trámites administrativos.

Asimismo, se ocupará de las direcciones de obra de expedientes que no sean actuaciones singulares ni trabajos de mantenimiento y hará nuevos expedientes y sus licitaciones correspondientes y detectará necesidades de nuevas actuaciones o acciones complementarias a los trabajos en curso para incluir en la planificación.

El jefe de la oficina será Luis Ubalde, ingeniero de caminos, al que le acompañarán cuatro directores de obra especializados en infraestructuras, energía y arquitectura e ingenieros expertos en gestión de obras puestas al servicio, topografía y delineación, seguridad ferroviaria, servicios afectados y gestión administrativa.