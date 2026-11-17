GIRONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Salud Pública de la generalitat investiga un brote de legionelosis en Sant Hilari Sacalm (Girona), que ha dejado 4 ingresados, uno de ellos en la UCI, el cual se encuentra "estable dentro de la gravedad".

Los cuatro posibles afectados presentan "una coincidencia temporal y geográfica compatible con una posible fuente de exposición común" con una fecha de aparición de síntomas del último caso que se remonta al 7 de noviembre, informa la Generalitat en un comunicado este martes.

ENFERMEDAD

La legionelosis es una enfermedad bacteriana que se desarrolla en ambientes acuáticos artificiales o naturales y se propaga al inhalar aerosoles o microgotas de agua contaminada, siendo las personas con mayor riesgo las que fuman, las que padecen enfermedades crónicas que afecten al sistema inmunitario, y las de edad avanzada.

Se recuerda que la enfermedad no se transmite de una persona a otra y que se puede beber sin peligro el agua de abastecimiento público, tanto de los domicilios particulares como de las fuentes públicas.

MEDIDAS

Salud, con la colaboración del Ayuntamiento, está investigando las instalaciones de riesgo identificadas en el municipio, además de otras posibles fuentes de exposición.

También se han ordenado medidas pertinentes de limpieza y desinfección de estas instalaciones y se está a la espera de los resultados de las analíticas de las muestras tomadas durante la investigación.

Paralelamente se ha reforzado la vigilancia con los servicios sanitarios de la zona para detectar de forma precoz posibles nuevos casos y Salud mantiene activa la investigación y hará seguimiento de la evolución del brote.