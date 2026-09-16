Iniciada la tramitación del planeamiento urbanístico del Campus de Salut Clínic-UB de Barcelona

Plano de la zona afectada por el nuevo planeamiento - GENERALITAT

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Territorio de Catalunya ha iniciado la tramitación del planeamiento urbanístico del futuro Campus de Salut Clínic-UB, que debe delimitar y ordenar el nuevo polo de medicina, investigación y formación, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este miércoles.

La consellera Sílvia Paneque ha explicado que el documento "garantizará la integración urbana mediante la ordenación de todo su entorno.

El planeamiento afecta a una zona de 69,5 hectáreas repartidas entre Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat, y "apuesta por un tejido mixto urbano, con una ciudad compacta y que combina usos residenciales, económicos y terciarios".

En concreto, el 63% del suelo corresponderá a usos sanitarios, docentes y de investigación, el 23% a actividades económicas, el 10% a vivienda y el 4% a equipamientos locales.

El proyecto contará con una nueva estación de la L3 del Metro de Barcelona y se priorizará la "movilidad activa de peatones y bicicletas, a la vez que se transforman las actuales vías rápidas en avenidas metropolitanas más amables", y plantea la racionalización del nudo viario entre la Diagonal y la Ronda de Dalt.