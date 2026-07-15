Iniciadas las obras de prolongación del dique del puerto de les Cases d'Alcanar (Tarragona)

Puerto de les Cases d'Alcanar (Tarragona) - GENERALITAT

TARRAGONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ports de la Generalitat ha iniciado las obras de prolongación del dique de abrigo del puerto de les Cases d'Alcanar, que tienen un presupuesto de 4,5 millones de euros, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este miércoles.

Está previsto prolongar el dique en otros 100 metros longitudinales y construir un rompeolas en el extremo de la infraestructura, por lo que se necesitarán 150.000 toneladas de piedras.

Para llevar las piedras necesarias, la Generalitat y el Ayuntamiento de Alcanar han acordado un calendario de paso de camiones, que trabajarán entre semana salvo, entre el 14 y el 23 de agosto.

Los trabajos tienen el objetivo de proteger la infraestructura, reducir la agitación interior y evitar que las olas de los temporales sobrepasen el contradique del puerto.

La consellera Sílvia Paneque ha asegurado que estas obras son estratégicas para "garantizar la seguridad y el futuro del puerto" ante el impacto creciente de los temporales.