La inserción laboral de FP en Catalunya cae a un 52,5% y sube la continuidad de estudios

El director general de FP de la Generalitat, Ricard Coma. - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inserción laboral de los graduados de Formación Profesional en Catalunya ha caído dos puntos, hasta el 52,5% en el caso de los estudiantes del cursos 2023/2024, mientras que el porcentaje de los que continúan estudiando aumenta un punto, hasta el 55,6%, según datos del estudio de inserción laboral de enseñanzas profesionales en Catalunya.

Lo ha presentado el director general de FP de la Generalitat, Ricard Coma, este viernes en Barcelona, en un acto junto al presidente del Consell de Cambres, Josep Santacreu; el secretario de Formación Profesional de la Generalitat, Francesc Roca; el director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, y la directora gerente, Carme Martinell.

"La FP se consolida como una opción para construir itinerarios formativos de programas de formación e inserción en grados medios, de grados básicos a grados medios, y de medios a superiores, y que mejoran, por lo tanto, la cualificación y la ocupación de las personas", ha explicado Coma.

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