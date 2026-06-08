El Instituto Español de Analistas otorga la Insignia de Oro al profesor emérito de IESE Pedro Nueno

La vicepresidenta del Instituto Español de Analistas y presidenta de la Delegación Catalana del Instituto, Margarida Gabarró, otorga con la Insignia de Oro al profesor emérito del IESE, Pedro Nueno, en Barcelona - INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegación en Catalunya del Instituto Español de Analistas ha premiado con la Insignia de Oro al profesor emérito de IESE y fundador y presidente honorario de la China Europe International Business School, Pedro Nueno, en reconocimiento a su trayectoria profesional, según ha informado la entidad en un comunicado.

La entrega de este galardón se ha producido este lunes en el marco del Encuentro Anual de la delegación catalana de la institución, que cada año reúne a representantes del ámbito financiero, empresarial e institucional.

En el evento, celebrado en el Real Club de Polo de Barcelona, también se ha entregado el galardón al Analista del Año, que en esta edición ha recaído en Nicolás Villar, de VidaCaixa, y se han repartido insignias de oro, plata y bronce a los miembros de la delegación que cumplen 50, 25 y 10 años en la entidad, respectivamente.

La vicepresidenta del Instituto Español de Analistas y presidenta de su delegación en Catalunya, Margarida Gabarró, encargada de entregar la insignia a Nueno, ha destacado que "representa una trayectoria marcada por la visión internacional, el rigor intelectual y la capacidad de anticipar los grandes cambios que han transformado la empresa y la economía en las últimas décadas".

La delegación también ha otorgado el premio al estudio ganador de la X edición de los Premios Rafael Termes Carreró, titulado 'The impact of ESG Risk on Financial Analysts Forecast Accuracy', elaborado por Elena Ferrer, Cristina del Río, y Francisco J. López-Arceiz, profesores titulares del departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Pública de Navarra,