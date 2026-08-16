El Instituto de Medicina Legal de Catalunya alcanza las 1.500 donaciones de tejidos

Archivo - Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), en Barcelona - CONSELLERIA JUSTICIA - Archivo

BARCELONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha alcanzado la cifra de 1.500 donaciones de tejidos desde que en 2016 se inició la extracción de tejidos en el ámbito forense, ha informado el departamento en un comunicado este domingo.

Estas donaciones van a parar al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que las trata y las hace llegar a aquellos pacientes que las necesitan.

En esta década, el IMLCFC se ha posicionado como uno de los principales centros donantes tanto en el ámbito de las donaciones de córneas como en la donación de multitejidos, es decir, la donación de varios tejidos de un mismo donante.

En este sentido, el departamento informa de que en 2024 aportó el 17,2% del total de donaciones de tejido cutáneo en el ámbito español y, de hecho, se trata del único Instituto Forense que contribuye socialmente con la donación de tejidos.

En lo referente a Catalunya, en la primera mitad de este año (hasta el 30 de junio), ha aportado al sistema 86 córneas de las 1.162 que se han donado, es decir, el 7,4% del total, así como 51 tejidos musculoesqueléticos, que suponen un 28,49% del total (179 donantes).

Los tejidos que se pueden extraer de las muertes judiciales (aquellas que pasan por el IMLCFC) son, entre otras, las córneas, válvulas cardíacas, piel, vasos sanguíneos, huesos, ligamentos y tendones o piel.

En el caso de este tipo de donaciones, además del consentimiento de la familia y de la idoneidad clínica, también es necesaria la evaluación forense y el permiso judicial para asegurar que la extracción de tejidos no interfiere en el caso judicial ni en la autopsia.

100 BENEFICIADOS

Según el Banc de Sang i Teixits de cada donante de tejidos se pueden beneficiar un centenar de personas a las que pueden salvarles la vida y destaca casos como el uso de válvulas cardíacas, especialmente en pacientes pediátricos.

En Catalunya, en 2025 más de 10.000 pacientes recibieron un total de 17.370 tejidos para trasplante, aunque el Banc de Sang i Teixits no puede dar respuesta al incremento de las necesidades actuales, ya que no hay suficientes donantes para cubrir las necesidades de los pacientes que los requieren.

Por eso, desde el IMLCFC recuerdan que cualquier persona puede ser donante de tejidos, dejando constancia de ello en un documento de voluntades anticipadas o simplemente registrándolo en La Meva Salut, mientras que desde el Banc de Sang i Teixits añaden la importancia de expresar esta voluntad a los familiares más cercanos, que deberán respetarla cuando la persona haya fallecido.