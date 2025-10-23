Los institutos catalanes podrán decidir sobre el uso de móviles en colonias y viajes de fin de curso

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha enviado un Documento para la Organización y la Gestión de los Centros (DOIGC) en el que se explica que los institutos puedan acordar permitir el uso de los móviles en las salidas de convivencia con pernoctación --colonias-- y en el viaje de fin de curso, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' este jueves, se trata de un documento a los centros educativos sobre el uso de los móviles, en el que se prevén algunas excepciones a la prohibición en la ESO, como son las colonias y viajes de fin de curso, estancias en el extranjero por el programa Erasmus+ u otros intercambios y en el caso de alumnos con enfermedades que requieren el seguimiento a través del móvil.

El documento prevé que los centros pueden acordar permitir el uso de los móviles en estos casos mediante la aprobación del Consejo Escolar de cada instituto.

También hay excepciones en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, entre los que está permitido el uso de los móviles cuando sean necesarios para garantizar su accesibilidad, participación y aprendizaje.

En junio de este año, el informe de la Comisión sobre los usos de los móviles y pantallas por parte de niños y jóvenes de 0 a 18 años en contextos socioeducativos en Catalunya ya pedía hacer una regulación en la ESO sobre el uso del móvil en las colonias y salidas del centro.