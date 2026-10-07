La Intercolegial crea una Comisión para cuidar la salud emocional y mental de profesionales

La Asociación Intercolegial crea la Comisión Intercolegial para la Salud Emocional de las Profesiones - LA INTERCOLEGIAL

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Intercolegial, que representa a más de 100 corporaciones profesionales de todos los ámbitos y a más de 350.000 colegiados en Catalunya, ha creado la Comisión Intercolegial para la Salud Emocional de las Profesiones con el objetivo de ofrecer herramientas sobre salud mental a los profesionales, ha informado la entidad en un comunicado este miércoles.

La presidenta de la Intercolegial y decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha manifestado que cuidar el bienestar emocional es imprescindible, dado que todos los profesionales están expuestos a fuertes exigencias laborales: "Cuidarse no es un signo de debilidad, sino que es esencial para prevenir un posible desgaste derivado del ejercicio profesional".

En este sentido, ha recordado que el ICAB cuenta con una Comisión para la Salud Emocional de la Abogacía y que se han impulsado acciones específicas, como un servicio de asistencia psicológica por teléfono, disponible las 24 horas, gratuito y totalmente anónimo, dirigido a los colegiados.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), representado por su decana, Dolors Liria, asumirá la presidencia de la nueva Comisión: "Estamos muy contentos de contribuir a impulsar y liderar este espacio de reflexión y acción para promover la salud mental y el bienestar emocional en el conjunto de las profesiones".

La Comisión está abierta a la participación de miembros de todas las corporaciones profesionales asociadas y tiene como objetivo organizar actividades divulgativas para fomentar el debate y el intercambio de experiencias, así como impulsar la realización de estudios en colaboración con universidades, entidades académicas y asociaciones y fundaciones especializadas.