Interior afirma estar revisando el uso del gas pimienta por los Mossos para hacerlo "menos lesivo"

Archivo - Antidisturbios de los Mossos d'Esquadra durante una manifestación a favor de Palestina el 3 de octubre de 2025. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat asegura estar revisando el uso del gas pimienta --gas OC en argot policial-- por parte de los Mossos d'Esquadra para que sea una herramienta de carácter "menos lesivo" y ajustada a los estándares internacionales de uso proporcional a la fuerza.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria a una pregunta de los Comuns consultada por Europa Press, en la que se añade que una vez entre en vigor la correspondiente instrucción o directriz técnica, se realizará la difusión y publicación, tal como se aplica en otros instrumentos normativos relativos al uso de la fuerza.

Según la conselleria, este spray se usó por primera vez en 2019 durante un dispositivo policial en el marco de un partido entre el Barça y el Real Madrid, y posteriormente fue utilizado los días 3, 4 y 15 de octubre del pasado año en el marco de las concentraciones por Palestina.

Este recurso solo pueden usarlo las unidades de orden público --como la Brigada Mòbil (BRIMO) y el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO)-- y el Grup Especial d'Intervenció (GEI), y la conselleria argumenta que se trata de una de las herramientas "menos lesivas" de las que dispone el cuerpo catalán.

En este sentido, Interior afirma que tras el cierre del dispositivo en octubre no hay constancia de que ninguna persona sufriera lesiones por el efecto de este aerosol, y añade que está compuesto por una sustancia natural que causa de forma transitoria picor e irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias.

37 MOSSOS HERIDOS

El documento también destaca que durante las protestas de octubre resultaron heridos 37 agentes de la Brimo y la conselleria justifica el uso del gas pimienta el 3 y 4 de octubre en respuesta a agresiones directas contra las líneas policiales mediante el lanzamiento de objetos contundentes y "cócteles químicos", vandalismos en comercios e intentos de traspasar la línea policial.

En cuanto a las detenciones, entre el 2 y 5 de octubre se produjeron 17, principalmente en Barcelona y Girona por delitos de desórdenes públicos, daños y atentado contra agentes de la autoridad.

Además del uso en 2019 y el pasado octubre, los mossos recurrieron a este recurso en el desalojo del 'Kubo' y 'La Ruina' en 2023; en la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en agosto de 2024, así como en incidentes que se produjeron en el barrio de La Font de la Pòlvora en Girona en abril de 2025 tras una detención.