Interior prevé nuevo escenario violento este sábado y Parlon afirma que se pondrán todos los medios

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López, en la comisión de Interior y Seguridad Pública del Parlament - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmado que desde el Departamento prevén un nuevo escenario violento en Barcelona el próximo sábado 31 de octubre y ha asegurado que se pondrán todos los medios que están a su alcance para evitar que la situación sea como la del pasado sábado.

Lo ha dicho este miércoles en Comisión de Interior en el Parlament, acompañada del director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López y la comisaria jefa del cuerpo, Sílvia Catà, que han comparecido para dar explicaciones sobre los disturbios y altercados que se produjeron el sábado en Barcelona, que se saldaron con 133 detenidos, 85 de los cuales menores de edad, así como numerosos comercios saqueados y mobiliario urbano vandalizado.

Parlon ha asegurado que el episodio del sábado se debe a un "fenómeno nuevo" de violencia juvenil, que bajo el amparo de unas supuestas movilizaciones estudiantiles y sociales para reivindicar mejoras en la educación, salieron a la calle para delinquir y robar en diversos comercios, ha dicho.

Catà ha explicado que el último precedente que por su magnitud y características podría semejarse al del sábado fueron las protestas vinculadas al rapero Pablo Hasél en febrero de 2021, que se saldaron con 17 menores detenidos, aunque las detenciones de este sábado han multiplicado la cifra por 5.

INVESTIGACIÓN POLICIAL EN CURSO

En este sentido, Catà ha reconocido que el cuerpo está preocupado por una nueva convocatoria el próximo sábado difundida por redes sociales, si bien ha recordado que de todas las protestas monitorizadas por la Comissaria General d'Informació esta es la única que está dinamizada por algún actor externo.

No obstante, ha recordado que la investigación policial está en curso y todavía se está trabajando para averiguar quién o qué está detrás de estas movilizaciones de jóvenes que se realizan principalmente por plataformas de mensajería masiva, sobre las que Catà ha apuntado que ya se han cerrado 2 canales de Telegram que alentaban a nuevos altercados el día 31.

Este martes los Mossos d'Esquadra recurrieron al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que depende del Ministerio del Interior, para intentar bloquear posibles nuevos grupos en plataformas de mensajería que inciten a más convocatorias de jóvenes para generar altercados y disturbios.

La comisaria jefa ha explicado que esta es una de las 3 líneas de trabajo, que se suman a la investigación penal en curso y al análisis de las 300 identificaciones que se llevaron a cabo el sábado, "información clave", según Parlon, que ayudarán a arrojar nuevos datos sobre los participantes en los disturbios y así poder esclarecer la investigación.

Por otro lado, Catà ha querido trasladar un mensaje de confianza a la ciudadanía ante posibles nuevas convocatorias: "No nos encontramos frente a una amenaza generalizada para la seguridad pública ni un fenómeno extenso en la juventud", ha dicho.

DISPOSITIVO POLICIAL

Sobre el dispositivo policial del pasado sábado, el jefe del cuerpo ha desmentido que "cogiera por sorpresa" a los Mossos d'Esquadra, ya que en los alrededores de plaza Catalunya ya había más de 30 unidades de orden público para saturar el espacio público y en el CECOR de la calle Lleida ya había un dispositivo previo establecido.

"No atinamos con el grado de violencia que nos encontramos el sábado, aparentemente desorganizada", ha dicho López, que ha asegurado que los jóvenes no tenían otra finalidad que no fuera destrozar y saquear.

Así, ha asegurado que habrá más detenciones que se sumarán a los 133 arrestos de este pasado fin de semana, con una media de edad de 19 años, según ha precisado.

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