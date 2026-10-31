Internamiento en régimen cerrado para otro menor por los disturbios en Barcelona del sábado pasado

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza 3 de la sección de menores del TI de Barcelona ha acordado este sábado el internamiento en régimen cerrado para el menor detenido en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) por su presunta vinculación con los disturbios del sábado pasado en el centro de Barcelona, impulsados por el grupo 'Blocus'.

La decisión se ha tomado tras practicar distintas diligencias, ha informado el TSJC en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

El arresto de este menor de 17 años tuvo lugar el jueves, el mismo día en en que los agentes detuvieron en Bellmunt d'Urgell (Lleida) a otro joven de 16 años, señalado por los investigadores como el presunto creador y administrador de uno de los principales canales de mensajería utilizados para coordinar las movilizaciones.