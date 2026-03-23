Un interno herido grave tras ser agredido con un arma blanca por otro en Brians 2 (Barcelona)

Archivo - Fachada del Centro Penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Catalunya (España), en una imagen de archivo - Marc Trilla - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un interno ha atacado a otro, que ha resultado herido de gravedad, con un arma blanca de fabricación casera en el Centre Penitenciari Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), han informado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso' y ha explicado Sicap-Fepol en un comunicado este lunes, los hechos se produjeron sobre las 9.15 horas del domingo en el comedor del Módulo 2, durante el servicio de desayuno.

El presunto agresor, de 23 años, utilizó un objeto punzante de fabricación casera para agredir a otro, al que causó un corte de unos 20 centímetros en el costado.

Según el sindicato, el agresor cuenta con un "extenso historial de violencia", con agresiones a funcionarios y, recientemente, había sido trasladado a Brians 2 desde el Centre Penitenciari de Joves, en La Roca del Vallès (Barcelona).

Debido a la gravedad de las lesiones, el equipo médico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) tuvo que estabilizar al herido dentro del centro penitenciario antes de su evacuación urgente a un hospital.

Fuentes de la Conselleria de Justicia consultadas por Europa Press han señalado que se trata de un "incidente puntual derivado de la convivencia forzosa" y sostienen que se hace seguimiento de esta y todas las incidencias y se trabaja por el buen funcionamiento de la seguridad y la convivencia en todos los centros penitenciarios.