Interrumpida la alta velocidad entre Girona y Barcelona por un incendio junto a las vías

Archivo - Uno de los trenes AVE - RENFE - Archivo

GIRONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de alta velocidad entre Girona y Barcelona está interrumpida entre Girona y Barcelona por un incendio junto a las vías entre Girona y Vilobí d'Onyar, informa Adif en X este miércoles.

Esta incidencia se suma a la interrupción de la R3 de Rodalies por un incendio junto a las vías en Granollers (Barcelona) que ha afectado a la infraestructura ferroviaria.

Además, la R4 circula por una sola vía entre Montcada-Bifurcació y Fabra i Puig (Barcelona) por un robo de material ferroviario, y la R2, R2 Nord, R2 Sud y R11 tienen el servicio interrumpido entre Montcada i Reixac (Barcelona) y Barcelona-Sants por falta de suministro eléctrico.