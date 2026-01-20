Interrumpida la alta velocidad entre Girona y Figueres (Girona) por acumulación de agua en la vía

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La línea de alta velocidad entre Girona y Figueres (Girona) ha quedado interrumpida por acumulación de agua en la vía este martes sobre las 11.06 horas.
Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
La línea ferroviaria gerundense se ha visto afectada por el temporal de lluvias e inundaciones que afecta al litoral catalán este martes, que ha obligado a cortar más de una hora las líneas R11 y RG1 de Rodalies entre Caldes de Malavella (Girona) y Girona por la presencia de un árbol caído en las vías.