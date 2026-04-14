Interrumpida la circulación de la R1 entre Arenys de Mar y Canet de Mar (Barcelona)

Archivo - Imagen de archivo de un tren de Rodalies - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R1 de Rodalies entre Arenys de Mar y Canet de Mar (Barcelona) está interrumpida desde las 18.26 horas de este martes a causa de una "incidencia en la infraestructura ferroviaria en Arenys de Mar", informan fuentes de Renfe a Europa Press.

Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Canet y Arenys para trenes de la línea R1, y técnicos de Adif trabajan para resolver la incidencia "lo antes posible".

En un mensaje en 'X', Protecció Civil de la Generalitat afirma que, ante estos hechos, se ha activado la prealerta del plan Ferrocat.