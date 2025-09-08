Interrumpida la circulación en la R15 entre Marçà y Els Guiamets (Tarragona) por un tren parado

TARRAGONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
La circulación de la R15 de Rodalies entre Marçà y Els Guiamets (Tarragona) ha quedado interrumpida a causa de un tren parado con dirección a la Estació de França de Barcelona por problemas en la catenaria este lunes sobre las 7.32 horas.
A raíz del incidente, Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Se facilita un plan alternativo por carretera entre Móra la Nova y Pradell (Tarragona), han informado fuentes de Renfe a Europa Press.