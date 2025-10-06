Interrumpida la circulación de la R3 de Montcada Bifurcació a Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha informado de que la circulación de la línea R3 se ha interrumpido entre las estaciones de Montcada Bifurcació y Les Franqueses del Vallès (Barcelona) este lunes por la tarde.

En un apunte en 'X', recogido por Europa Press, señala que la interrupción se debe a problemas en la catenaria y que se ha puesto en prealerta el plan Ferrocat; y fuentes de Renfe afirman que la circulación se ha interrumpido a las 16.06 horas y que técnicos de Adif están trabajando para "solucionarlo lo antes posible".

Las mismas fuentes añaden que se trata de una "avería de electrificación al paso de un tren" y que se encamina a los pasajeros de la R3 en L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona a coger la R4 hasta Montcada Bifurcació y de allí un bus hasta La Garriga.