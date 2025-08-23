Interrumpida la circulación de la R3 de Rodalies entre Montcada Bifurcació y La Garriga (Barcelona)

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R3 de Rodalies de Catalunya entre Montcada Bifurcació y La Garriga (Barcelona) ha quedado interrumpida este sábado hacia las 15.40 horas por una incidencia en la infraestructura.

Se ha puesto un servicio de transporte alternativo por carretera entre Fabra i Puig y Sant Martí de Centelles (Barcelona) y se ha cancelado momentáneamente la expedición de trenes con origen L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha informado Rodalies en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Técnicos de Adif trabajan en la resolución de la incidencia y Protecció Civil ha activado en fase de prealerta el plan Ferrocat por este corte de circulación debido a la caída de la catenaria.