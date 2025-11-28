Interrumpida la circulación de la RL4 de Rodalies entre Manresa y Calaf (Barcelona)

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la RL4 de Rodalies entre Manresa y Calaf (Barcelona) ha sido interrumpida este viernes sobre las 6.46 horas.

El motivo de la incidencia se debe a un tren en pruebas sin pasajeros que se ha averiado, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro apunte en 'X', Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat a causa del incidente.