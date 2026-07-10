Interrumpida la circulación de trenes entre Mollerussa y Cervera (Lleida) por un incendio

Archivo - Un tren de Rodalies - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre Mollerussa y Cervera, en Lleida, ha quedado interrumpida la tarde de este viernes por un incendio próximo a la vía ajeno a la explotación ferroviaria.

En un apunte en X recogido por Europa Press, Adif ha informado que el corte afecta a los trenes que circulan entre las estaciones de Lleida-Pirineus y Manresa.

Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros afectados.