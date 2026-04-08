Interrumpida la L9S del Metro entre las estaciones de Aeroport T1 y El Prat (Barcelona)

Archivo - Logotipo de TMB durante una visita al Centro de Control de la empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), a 24 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 17:15
BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La línea L9S del Metro de Barcelona se han interrumpido este miércoles sobre las 17 horas entre las estaciones Aeroport T1 y El Prat por una incidendia técnica, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) vía 'X'.

Por ello, solo funciona entre El Prat Estació y Zona Universitària, por lo que los convoyes no circulan por Cèntric, Parc Nou, Mas Blau, Aeroport T1 y Aeroport T2.

Los operarios trabajan para solucionar la incidencia.

