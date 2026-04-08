Interrumpida la L9S del Metro entre las estaciones de Aeroport T1 y El Prat (Barcelona)

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La línea L9S del Metro de Barcelona se han interrumpido este miércoles sobre las 17 horas entre las estaciones Aeroport T1 y El Prat por una incidendia técnica, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) vía 'X'.
Por ello, solo funciona entre El Prat Estació y Zona Universitària, por lo que los convoyes no circulan por Cèntric, Parc Nou, Mas Blau, Aeroport T1 y Aeroport T2.
Los operarios trabajan para solucionar la incidencia.