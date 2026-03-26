Interrumpida la R11 y la RG1 entre Figueres y Portbou (Girona) por incidencia en la infraestructura

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants de Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R11 y RG1 de Rodalies están interrumpidas entre Figueres y Portbou por una incidencia en la infraestructura en la estación de Llança (Girona) este jueves desde las 6.23 horas.

A raíz de la incidencia se ofrece servicio alternativo por carretera con paradas intermedias, ha dicho Rodalies en un comunicado.

La línea R11 funciona entre Barcelona-Sants (Barcelona) y Vilamalla y Portbou (Girona) y Cerbère (Francia), mientras que la RG1 lo hace entre L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Vilamalla (Girona).