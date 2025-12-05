Interrumpida la R13 y la R14 entre las estaciones de Lleida-Pirineus y Vinaixa (Lleida)

Archivo - Varias personas en el interior de un tren de Rodalies - David Oller - Europa Press - Archivo

LLEIDA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de la R13 y la R14 está interrumpida entre las estaciones de Lleida-Pirineus y Vinaixa este viernes sobre las 12.41 horas.

El motivo de la incidencia se debe a una afectación en la infraestructura en el entorno de Juneda (Lleida), informa Rodalies en un comunicado.

Se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Lleida-Pirineus y Vinaixa con paradas intermedias.