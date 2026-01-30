Interrumpida la R13 de Rodalies entre Lleida y Vinaixa (Lleida) por una incidencia en la infraestructura

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

LLEIDA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La R13 de Rodalies está interrumpida este viernes a las 17.15 horas entre las estaciones de Lleida Pirineus y Vinaixa (Lleida) a causa de una incidencia entre la infraestructura.

Así lo informa Rodalies en un comunicado, en el que añade que se ha establecido un servicio alternativo por carretera.

Por otro lado, entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Vinaixa también hay un servicio alternativo con paradas intermedias.