Interrumpida la R2 Sud de Rodalies entre Sitges y Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants de Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La línea R2 Sud de Rodalies ha quedado interrumpida entre Sitges y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) este lunes sobre las 8.57 horas.

El motivo del corte es el atropello de una persona en la salida de la estación de Vilanova en dirección Barcelona, han confirmado fuentes de Renfe a Europa Press.

Se ha establecido un servicio alternativo de transporte con transbordos por carretera en el tramo afectado.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado a Europa Press la presencia policial en el lugar de los hechos.

La policía catalana se ha hecho cargo de la investigación del suceso.