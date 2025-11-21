Interrumpida la R3 entre La Garriga (Barcelona) y Puigcerdà (Girona) por robo de cable

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R3 de Rodalies está interrumpida entre La Garriga (Barcelona) y Puigcerdà (Girona) desde este viernes a las 6.27 horas por robo de cable.

Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Es el segundo día seguido con problemas en este tramo después que este jueves la afectación se debiera a una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico entre ambas estaciones.