Interrumpida la R3 entre Manlleu (Barcelona) y Ripoll (Girona) al impactar un tren con un árbol

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de la R3 entre Manlleu (Barcelona) y Ripoll (Girona) ha sido interrumpida este jueves sobre las 20.30 horas al impactar un tren con un árbol.

El impacto se ha producido a la altura de Ripoll, en un tramo de vía única, y no constan heridos, ha informado Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En el tren viajaban cuatro personas y Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera para cubrir el tramo afectado por la incidencia.