Interrumpidas la R3 en La Garriga (Barcelona) y la R14 en Reus (Tarragona) por sendas incidencias

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La línea R3 de Rodalies entre La Garriga y Les Franqueses del Vallès (Barcelona) y la R14 entre Reus y Vinaixa (Tarragona) están interrumpidas por sendas incidencias este lunes desde las 6.41 horas.

En la R3 se ha producido una incidencia en la infraestructura y en la R14 un incendio cercano a la zona de vías e incidencia en la infraestructura en la estación de Montblanc (Tarragona), causado por un robo de cobre, ha informado Rodalies en un comunicado.

A raíz de la incidencia en la R14, Protecció Civil ha activado en situación de prealerta el plan Ferrocat.