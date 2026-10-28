Interrumpido el servicio en el teléfono 061 Salut Respon por una incidencia técnica

Archivo - Dos técnicos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat de Cataluña mueven una camilla junto a una ambulancia durante un servicio y limpieza de EPIs, en Barcelona/Catalunya (España) a 19 de abril de 2020. - Pau Venteo - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teléfono 061 Salut Respon no está disponible temporalmente durante la tarde de este miércoles debido a una incidencia técnica en el servicio de telefonía.

Así lo ha informado hacia las 13.30 horas el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El SEM pide a la ciudadanía que, solo en caso de emergencia, llame al teléfono 112.