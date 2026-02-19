Interrumpidos los trenes entre Comunitat Valenciana y Catalunya de las 11 a las 16 horas por viento

Archivo - Viajeros cogen un tren durante la primera jornada de la huelga ferroviaria, en la estación Plaza de Catalunya, a 9 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tráfico ferroviario entre Comunitat Valenciana y Catalunya estará interrumpido este jueves entre las 11 y las 16 horas por el aviso por fuertes rachas de viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La afectación al servicio podrá variar en función de la evolución meteorológica, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogida por Europa Press.

Protecció Civil ha activado en alerta para este jueves el plan Ventcat.