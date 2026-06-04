La Intersindical celebra el 'no' al preacuerdo y reclama a Educació convocar el comité de huelga

Docentes durante una concentración junto a la Abadía de Montserrat, a 29 de mayo de 2026, en Monistrol de Montserrat, Barcelona, Catalunya (España). La concentración se enmarca en la huelga de docentes de Catalunya convocada por los sindicatos USTEC, CGT, - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Intersindical ha valorado positivamente el 'no' al preacuerdo en la consulta a los docentes y ha reclamado a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat que convoque el comité de huelga como "espacio legítimo de negociación", y pide la dimisión de la consellera Esther Niubó.

Así lo ha expresado en un comunicado de este jueves, tras conocerse el resultado de la consulta, en el que ha insistido en el rechazo a este preacuerdo y que se confirma que "no responde a los principales problemas que sufre el sistema educativo ni a las reivindicaciones que el profesorado ha sostenido durante meses".

Exige al Departament que atienda las demandas planteadas por el personal educativo y las organizaciones que han impulsado las huelgas y movilizaciones: la reducción de ratios, la disminución de burocracia, la mejora de las condiciones laborales del PAE y veladoras, el no cierre de líneas en la pública, entre otras

Ante esto, reclaman que la Conselleria convoque al comité de huelga ya que dado que los docentes "han rechazado el preacuerdo, no tiene ningún sentido mantener vías de negociación que no representan el mandato expresado por los trabajadores".

"Hay que retomar las conversaciones con los representantes que han liderado las movilizaciones y han mantenido las reivindicaciones sin renuncias", y el sindicato anuncia que continuarán la movilización y que convocarán actos con motivo de la visita del Papa a Barcelona ente el 9 y 11 de junio.