La Intersindical se suma a la huelga general contra la crisis de la vivienda y el coste de vida

La manifestación por la vivienda del lunes en Barcelona - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Intersindical ha anunciado que se suma a la convocatoria de una huelga general "para situar los salarios, la vivienda y las condiciones de vida de la clase trabajadora en el centro de la agenda política", y ha hecho un llamamiento a la participación de los trabajadores, organizaciones sindicales, vecinales y de vivienda y el conjunto del tejido popular.

Lo ha expresado en un comunicado este martes, tras el anuncio de la tarde de este lunes de un acuerdo entre CC.OO. y UGT para convocar de una huelga general de 24 horas en otoño, en una fecha que aún está por determinar.

Las reclamaciones de la Intersindical para la huelga incluyen un salario mínimo de 1.600 euros, una jornada laboral de 32 horas, la revalorización de las pensiones y medidas "estructurales" para garantizar el derecho a la vivienda, como son los contratos indefinidos, la congelación de los precios o evitar los desahucios.

"Trabajar ya no garantiza poder vivir dignamente: la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de los productos básicos y, especialmente, el aumento del coste de la vivienda, están provocando un empobrecimiento progresivo de las clases populares", ha explicado la Intersindical.

También ha pedido que Catalunya disponga de "todas las competencias y recursos necesarios" para poder decidir sobre vivienda, suelo, alquileres y fiscalidad y desarrollar así una política propia para garantizar la vivienda.