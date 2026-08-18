Intervenidos 39 bolsos falsificados en un comercio de La Seu d'Urgell (Lleida)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil intervino el pasado martes un total de 39 bolsos presuntamente falsificados en un establecimiento de ropa y complementos de La Seu d'Urgell (Lleida), según ha informado este martes el instituto armado en un comunicado.

La actuación fue realizada por agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de La Seu d'Urgell durante una inspección para detectar productos que pudieran vulnerar derechos de propiedad industrial.

Los agentes localizaron varios modelos de bolsos de imitación de una marca registrada y detectaron también irregularidades relacionadas con la importación y facturación de los artículos.

Los productos tenían un precio de venta al público de 850 euros, mientras que su valor estimado de mercado, tomando como referencia los modelos originales de la marca, ascendía a 11.500 euros.

Tras la intervención, la Guardia Civil instruyó diligencias por un presunto delito contra la propiedad industrial y dejó a una persona investigada a disposición del Juzgado de Guardia, mientras continúa la investigación para determinar el origen de los productos intervenidos.