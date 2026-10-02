El Inuncat seguirá en fase de alerta y Protecció Civil pide precaución de cara al fin de semana

Una mujer cruza a través de la lluvia acumulada en la calle en el barrio de Canyelles-Nou Barris, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha rebajado el plan Inuncat de emergencia a fase de alerta porque las precipitaciones de las próximas horas serán menos intensas, si bien pide precaución a la ciudadanía de cara al domingo, cuando pueden ser más intensas.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha comparecido este viernes desde el Departamento y ha recordado que, a pesar de que la intensidad no será tan alta como esta semana, es necesarios seguir "alerta" por la inestabilidad que se produce en las precipitaciones.

Parlon ha subrayado que las precipitaciones de este viernes en el sur de Catalunya han sido muy intensas, aunque sin incidentes graves, si bien hay todavía algunas incidencias pendientes en Ulldecona y Tortosa (Tarragona) que los técnicos solventarán pronto.

Por su parte, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha hablado de una segunda perturbación que se está formando en el Mediterráneo que irá subiendo, por lo que la situación se podría complicar otra vez de cara al sábado por la noche y la madrugada del domingo.

No obstante, ha señalado que los modelos meteorológicos todavía son inciertos, pero el Meteocat ha emitido un aviso de peligro en grado 5 sobre 6 en las comarcas de Barcelonès, Vallès Oriental y Occidental, Maresme (Barcelona) y la Selva (Girona).